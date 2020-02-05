Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Опубликованы кадры полета беспилотников «Орлан-10» в Мурманской области

Андрей Аркадьев
Михаил Аброськин
18:56 05.02.2020
Операторы могут одновременно управлять и получать данные сразу с четырех беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В поселке Сафоново Мурманской области прошла тренировка военнослужащих Северного флота, в ходе которой бойцы управляли беспилотниками «Орлан-10».

По словам бойцов, сборка и заправка летательного аппарата у опытных специалистов занимают не более 20 минут, затем «Орлан» отправляется на летное поле. На старте военные еще раз проверили работу всех систем управления. После взлета беспилотники быстро набрали высоту. Во время тренировки в режиме реального времени они передавали информацию на командный пункт.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

На службе Северного флота в арктических условиях «Орланы» уже более пяти лет. Эти беспилотники сейчас также применяются военной полицией в Сирии - во время патрулирования территорий, недавно освобожденных от боевиков. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата05.02.2020, 17:46
Минобороны РФ выполнило поручение Путина по эвакуации россиян из Уханя
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.02.2020, 07:00
Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Дата05.02.2020, 16:41
Духи в панике бежали: детали невыполнимой миссии в афганском ущелье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:30 В стране и мире
Видео
Задача выполнена: Ил-76, эвакуировавший людей из Уханя, прилетел в Подмосковье
20:26 В стране и мире
Видео
Лица в крови и взволнованные крики: опубликовано видео с места жесткой посадки самолета в Турции
20:02 В стране и мире
Видео
Родителей девочки, жившей 5 лет в клинике, ограничили в правах
19:26 В стране и мире
Видео
«Постоянно совершенствуются»: глава Росавиации рассказал о новых программах подготовки пилотов
19:20 В стране и мире
Видео
Генконсульство РФ проверяет информацию о россиянах на борту развалившегося самолета
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.