Опубликованы кадры полета беспилотников «Орлан-10» в Мурманской области

В поселке Сафоново Мурманской области прошла тренировка военнослужащих Северного флота, в ходе которой бойцы управляли беспилотниками «Орлан-10».

По словам бойцов, сборка и заправка летательного аппарата у опытных специалистов занимают не более 20 минут, затем «Орлан» отправляется на летное поле. На старте военные еще раз проверили работу всех систем управления. После взлета беспилотники быстро набрали высоту. Во время тренировки в режиме реального времени они передавали информацию на командный пункт.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

На службе Северного флота в арктических условиях «Орланы» уже более пяти лет. Эти беспилотники сейчас также применяются военной полицией в Сирии - во время патрулирования территорий, недавно освобожденных от боевиков.