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Дальность полета ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на 1 тыс. км

Андрей Аркадьев
17:31 05.02.2020
Двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с первоначальной версией.
Дальность полета ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на 1 тыс. км
© Фото: Минобороны России

Дальность полета модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на тысячу километров благодаря установленным на них двигателям НК-32 второй серии. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время визита на ПАО «Кузнецов».

Замглавы военного ведомства отметил, что новые силовые установки обладают значительно улучшенными характеристиками.

«Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту», - сказал замглавы военного ведомства.

На днях Криворучко рассказал, что ВКС РФ получат к 2027 году десять стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Он отметил, что первый полет обновленного «Белого лебедя» запланирован на 2021 год, а его поставки в войска могут начаться уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что филиал ПАО «Компания "Сухой" НАЗ им. В.П. Чкалова» отправил два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

В начале прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолет будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

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