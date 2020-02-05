Эксперт рассказал о возможностях нового боевого модуля АУ-220М

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал об особенностях боевого модуля АУ-220М в эфире радио Sputnik.

«Весьма оснащенный модуль: имеется 57-мм автоматическая пушка, великолепный линейный ряд боеприпасов, а также спаренный с ним надежный 7,62-мм пулемет, тысяча боеприпасов - это запас, который позволяет выполнять боевые задачи на удалении. У модуля высокая скорость стрельбы. А самое главное: дальность стрельбы по вертикальным целям - до 7,5 километра и горизонтальная - до 14,5 километра. То есть модуль может уничтожать в том числе беспилотники, низколетящие боевые цели. Это необходимо в локальных конфликтах, в борьбе с бронетехникой террористических организаций», - сказал Андрей Кошкин.

Политолог заявил, что боевой модуль будет пользоваться хорошим спросом не только в Сухопутных войсках, но и Военно-морском флоте.

На выставке вооружений DefExpo India 2020, проходящей в индийском городе Лакхнау, впервые был представлен 57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М.

АУ-220М включает в себя 57-мм пушку и сверхзвуковые противотанковые ракеты. Модуль может быть установлен на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», а также на корабли малого водоизмещения и катера.

Имеет круговое вращение и дальность стрельбы до 14,5 километров с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. В боекомплект входят 57-миллиметровые снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый.