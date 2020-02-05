Главные российские экспонаты на выставке Defexpo-2020 в Индии

Россия представила в Индии макет вертолета Ка-226Т, производство которого предполагается наладить в Индии, танк Т-90, который уже давно успешно производится на территории этой страны.

Широкой публике был представлен пушечный модуль и продукция концерна Калашников. Кроме того, на выставке представлена ракета BrahMos, в том числе ее авиационный вариант. Данное изделие создается совместно двумя нашими странами.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов сообщил, что с 1991 года Россия продала Индии вооружений на 70 млрд долларов.

По его словам, за последние годы портфель заказов закупаемой в России продукции военного назначения превысил 15 млрд долларов США.