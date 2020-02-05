Минобороны РФ получит 10 новых беспилотников «Форпост-Р»

Вооруженные силы РФ в течение трех лет получат десять разведывательных комплексов с обновленными беспилотниками «Форпост-Р». Об этом сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко во время визита на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

«В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р"», - сказал заместитель министра.

По словам Криворучко, Министерство обороны РФ в этом году планирует подписать контракт на поставку еще 18 комплексов «Форпост-Р».

Ранее сообщалось, что с 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и УЗГА начнется серийная поставка беспилотников в войска. По данным российского военного ведомства, летательный аппарат создан полностью на отечественной элементной базе с улучшенными характеристиками.

«Форпост-Р» это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.

Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 километров и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса аппарата - порядка 500 кг. Продолжительность полета - 18 часов, а высота - до 6 тысяч метров.