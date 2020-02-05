Минобороны РФ заключило контракт на разработку ударного беспилотника «Альтиус-РУ»

Минобороны России и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в декабре прошлого года подписали контракт на разработку обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус». Об этом сообщил замглавы военного ведомства Алейсей Криворучко.

«В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ "Альтиус-РУ" по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета нового поколения, оснащенного комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами», - сказал он.