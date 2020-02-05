Производство АК в Индии может начаться в текущем году - ФСВТС
Россия планирует наладить производство автоматов Калашникова 200-й серии в Индии со стопроцентной локализацией на начальном этапе.
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АК в Индии
Россия готова в текущем году начать производство автоматов Калашникова двухсотой серии в Индии. Об этом «Звезде» сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.
«В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство данных автоматов», - сказал Дрожжов.
Он также подчеркнул, что это уникальный случай передачи технологий производства со стопроцентной локализацией уже на начальном этапе.