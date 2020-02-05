Производство АК в Индии может начаться в текущем году - ФСВТС

Россия готова в текущем году начать производство автоматов Калашникова двухсотой серии в Индии. Об этом «Звезде» сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

«В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство данных автоматов», - сказал Дрожжов.

Он также подчеркнул, что это уникальный случай передачи технологий производства со стопроцентной локализацией уже на начальном этапе.