Россия продала Индии вооружений на 70 млрд долларов

Россия продолжает считать Индию своим стратегическим партнером и развивать с ней сотрудничество по линии ВТС. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов на выставке вооружений Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«За последние годы портфель заказов закупаемой в России продукции военного назначения превысил 15 млрд долларов США. Если говорить по объему законтрактованной продукции, то с 1991 года данный объем составил около 70 млрд долларов США», - сказал Шугаев.

Ранее сообщалось, что Индия продлила контракт на продление программы лицензионного производства Т-90С до 2028 года. По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова, речь идет о 460 танках.

Кроме того, Дрожжов подчеркнул, что Индия получит первую партию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» до конца следующего года.