Отечественные авиационные двигатели создадут на основе автомобильных
Для ускоренного создания авиационных поршневых двигателей адаптируют современные отечественные автомобильные двигатели. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Продолжением соответствующей научно-исследовательской работы (НИР "Адаптация-2020"), по итогам конкурса, займется Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», - сказал Мантуров.
Авиационные поршневые двигатели используются в авиации общего назначения и на учебно-тренировочных самолетах.
В частности, на учебно-тренировочном самолете Як-152 установлен немецкий двигатель RED A03. Иностранную силовую установку предполагается использовать также и на вертолете VRT-500.
Отметим, что в Новосибирском СибНИА им. С.А. Чаплыгина для заказчиков проводится ремоторизация Ан-2 с установкой турбовинтовых двигателей Garrett AiResearch TPE331-12.