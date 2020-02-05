Парашюты «Шанс» для спасения из небоскребов планируют продавать за рубеж

Парашюты под названием «Шанс», предназначенные для эвакуации людей из небоскребов при ЧП, планируют начать продавать за границу. Об этом сообщил директор холдинга «Технодинамика» (одна из структур Ростеха) Игорь Насенков.

По его словам,теракт 11 сентября в Нью-Йорке стал причиной появления новой парашютной системы.

«Это страшное событие и явилось причиной появления в холдинге "Технодинамика" идеи разработки парашюта, который мог бы стать спасением из высотных зданий», - приводит РИА Новости его слова.

Продажи парашютов для спасения из небоскребов начались в конце января. Система получила сертификат соответствия и выходит на рынок. В ближайшее время запланировано серийное производство. «Шанс» подстраивается под комплекцию человека и позволяет десантироваться с высоты от 33 метров.

Стоимость системы - около 150 тысяч рублей. В ее состав входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. В парашюте используется самая современная ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна.