Работы по программе «Бронекатер» ведутся в 4-м ЦНИИ Минобороны
В России ведутся научно-исследовательские работы по программе «Бронекатер». Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета РВСН, кандидат технических наук полковник Алексей Ковалев.
«ФГБУ «4-й ЦНИИ» Минобороны России в рамках НИР «Бронекатер» в настоящее время разработан проект «Методики оценки достоверности передачи информации в условиях искусственных помех», - сказал Ковалев.
Он также отметил, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019» в интересах РВСН был отобран макет квантово-оптической связи разработки АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»
4-й центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации — крупнейшая научная организация Министерства обороны РФ, решающая широкий круг проблем научного обеспечения строительства РВСН и развития стратегического ракетного вооружения.
Традиционным направлением исследований 4-й ЦНИИ Минобороны России является обоснование тактико-технических требований к новым и модернизируемым образцам вооружения, военно-научное сопровождение важнейших НИОКР.