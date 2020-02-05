Испытания гаубицы «Коалиция-СВ» завершатся в 2022 году

Испытания новейшей самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершатся в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя концерна «Уралвагонзавод».

«Завершение испытаний 152-мм самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" предусмотрено в 2022 году. Вопрос поставки САУ на вооружение находится в компетенции Минобороны РФ», - сообщили на предприятии.

Самоходная 152-мм гаубица «Коалиция-СВ» создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов в глубине его обороны.

В перспективе поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С». Впервые была представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По своим характеристикам превосходит все существующие аналоги.