Названы сроки начала серийных поставок комплекса «Деривация-ПВО»

Поставки в войска первых серийных образцов зенитного комплекса «Деривация-ПВО» запланированы на 2022 год, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя концерна «Уралвагонзавод».

«Поставка первых серийных образцов этого комплекса в Вооруженные силы РФ планируется уже в 2022 году», - цитирует издание представителя предприятия.

На выставке Defexpo India 2020 в индийском городе Лакхнау он рассказал, что испытания «Деривации-ПВО» должны быть завершены в 2021 году.

«Деривация-ПВО» разработана ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Она была впервые представлена на форуме «Армия». Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм, способной уничтожать различные воздушные цели (беспилотники, самолеты, вертолеты, реактивные снаряды, управляемые боеприпасы) на дальности до 6 тысяч метров и на высоте до 4,5 тысяч метров.

Темп стрельбы достигает 120 выстрелов в минуту, при этом полный боекомплект составляет 148 снарядов. Углы наведения по вертикали от -5 до +75 градусов. Максимальная скорость поражаемых целей - 500 м/c. В качестве дополнительного вооружения имеется 7,62-мм пулемет.