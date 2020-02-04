Мантуров: госиспытания перспективного российского танка «Армата» планируется завершить в 2020 году

Государственные испытания танка на платформе «Армата» ожидается завершить уже в текущем году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части», - цитирует его РИА Новости.

Мантуров добавил, что 2020 год является особенным для отечественного танкостроения, поскольку в нашей стране празднуется вековой юбилей отрасли.

«В 1920 году вышел на испытания первый советский танк "Борец за свободу тов. Ленин". Особенно символично празднование юбилея в этом году, когда будут завершены испытания "Арматы" - праправнука первого советского танка», - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал о завершении предварительных испытаний танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата».