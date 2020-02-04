Россия готова к созданию истребителя пятого поколения вместе с Индией

Российская Федерация готова к совместному с Индией созданию истребителя пятого поколения. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров.

Как отметил глава ведомства, позитивным сигналом к началу этой работы может стать контракт с Министерством обороны на закупку Су-57. Сторонам еще предстоит обсудить форматы будущего сотрудничества.

«Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения. В программе Су-57 произошло важное событие - Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал», - рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.

В ходе той же беседы министр заявил о старте работ над ЗРС С-400 для продажи их в Индию. Мантуров подчеркнул, что все обязательства сторон выполняются в полном объеме, и С-400 будут переданы заказчику в срок. Кроме того, стартовала работа над созданием учебного центра в Индии, где будут готовить специалистов по работе с упомянутой техникой.