Названы сроки завершения госиспытаний перспективных боевых машин «Бумеранг» и «Курганец-25»

Государственные испытания новых боевых машин «Бумеранг» и «Курганец-25» завершатся в 2022 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как отметил глава ведомства, сроки поставки техники на вооружение будут определены Министерством обороны России. Это решение будет принято по итогам государственных испытаний.

«Предварительно могу сказать, что испытания "Курганец-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году», - отметил Мантуров в интервью РИА Новости.

В ходе той же беседы министр рассказал о старте производства С-400 для Индии. Мантуров отметил, что индийская сторона получит зенитные ракетные системы в сроки, предусмотренные контрактом. Все обязательства сторон выполняются в полном объеме, в том числе оплата, подчеркнул министр.

Перспективные боевые машины «Курганец-25» и «Бумеранг» предназначены для транспортировки мотострелковых отделений и поддержки их огнем в ходе боя. Характеристики и компоновка «Курганца» позволят увеличить живучесть БМП, а с помощью колесной платформы «Бумеранг» мотострелки смогут проводить боевые действия любого типа.