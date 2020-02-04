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Россия начала производство С-400 для Индии

Ирина Егорова
07:35 04.02.2020
По словам главы Минпромторга, Россия осуществит поставки ЗРК в срок. Завершение поставок намечено на первую половину 2025 года.
Россия начала производство С-400 для Индии
© Фото: Минобороны

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии», - цитирует слова главы ведомства РИА Новости.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Первый полковой комплект Индия получит в сентябре 2021 года, спустя два года после внесения аванса за комплексы. Завершение поставок намечено на первую половину 2025 года. 

С-400 «Триумф» -  российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. 

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. Дальность обнаружения С-400 - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

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