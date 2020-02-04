Прототип авиадвигателя «Кортежа» проверят в летающей лаборатории

Авиадвигатель, построенный на базе силовой установки проекта «Кортеж», испытают в условиях полета до конца следующего года. Об этом сообщается в госконтракте, подписанном Минпромторгом РФ и Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ).

«С 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2021-го будет изготавливаться экспериментальный образец двигателя-демонстратора АПД-500 №2 для испытаний в составе летающей лаборатории или экспериментального летательного объекта», - пишет РИА Новости.

Ранее о проведении в России работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный сообщал гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин. Основная цель проекта - понять, как нужно поменять двигатель, чтобы на нем можно было летать.