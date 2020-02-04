«Техмаш» представит в Индии снаряды, способные пробить практически любую танковую броню

Концерн «Техмаш» впервые представит новейшие бронебойные подкалиберные снаряды на выставке вооружений Defexpo India 2020, сообщает пресс-служба предприятия.

«Ключевые позиции в экспозиции Техмаш заняли новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами: 125-мм выстрел 3ВБМ23 ("Свинец-2") и экспериментальный образец "Манго-М" - модернизированный выстрел 3ВБМ17 ("Манго")», - говорится в сообщении.

Боеприпасы предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки (том числе с усиленной динамической защитой), а также по самоходным артиллерийским установкам, амбразурам и бронеколпакам, уточнили на предприятии. Снаряды могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81.

По словам разработчиков, им удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики боеприпасов. В частности, их способность пробивать броню выросла более чем на 20%. Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более двух километров, утверждают в «Техмаше».

Боеприпас «Свинец-1» оснащен твердосплавным сердечником из карбида вольфрама, «Свинец-2» также имеет сердечник из сплава на основе обедненного урана. «Свинец-2» - это экспортно-ориентированный выстрел. Он полностью совместим с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90.