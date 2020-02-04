Мантуров: сотрудничество с Пакистаном не наносит ущерба Индии

Сотрудничество Пакистана и России не наносит ущерба стратегическому партнеру РФ в Регионе - Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

«В вопросах сотрудничества с Пакистаном наша позиция остается неизменной: мы взаимодействуем исключительно в рамках противодействия террористической угрозе в регионе. Такое сотрудничество не наносит ущерба нашему стратегическому партнеру - Индии», - сказал Мантуров.

Ранее Мантуров сообщил, что РФ и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С до 2028 года.