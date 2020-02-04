Производство С-400 для Индии началось в России

Россия приступила к производству зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Концерн ВКО "Алмаз-Антей" приступил к изготовлению системы С-400 для Индии, и Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом», - приводит РИА Новости слова министра.

По словам Мантурова, все обязательства по контракту, включая оплату, выполняются в полном объеме. Он добавил, что сейчас идет работа по созданию учебного центра в Индии.

Осенью 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели Россия заключила с Индией контракт на продажу пяти полков российского комплекса С-400 «Триумф». Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что уже в первой половине 2025 года Нью-Дели их получит. Общая сумма контракта превышает пять миллиардов долларов.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 также подписали Китай и Турция.