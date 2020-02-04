Россия планирует принять участие в создании регионального самолета для Индии

Россия может принять участие в создании индийского турбовинтового самолета на 90 мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Обсуждается вопрос возможного российского участия в проекте создания индийского регионального турбовинтового самолета на 90 мест (RTA90-NG), который презентовала Национальная аэрокосмическая лаборатория Индии (NAL)», - сказал Мантуров.

Он также отметил, что россия предлагает Индии купить региональный самолет Ил-114-300 с организацией сервисного обслуживания данной машины на территории этой страны, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Для региональных перевозок мы предлагаем нашим коллегам рассмотреть отечественный самолет Ил-114-300 с организацией сервисного обслуживания на территории Индии. С их стороны уже сформулированы требования к данному типу воздушных судов, и в прошлом году Ил-114-300 был презентован основным игрокам на рынке региональных перевозок Индии», - сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 запланированы на 2023 год.