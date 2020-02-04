РФ и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С до 2028 года

Россия подписала с Индией контракт на продление программы лицензионного производства Т-90С до 2028 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«В 2019 году с индийской стороной подписан контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года и, как мы знаем, Совет оборонных закупок одобрил производство 464 танков этой модели. Кроме того, индийской стороне делались предложения по поставкам и организации совместного производства современной техники: БТР-82А, БМП-3, самоходной противотанковой пушки "Спрут СДМ1"», - сказал Мантуров.

По словам Мантурова, индийской стороне также делались предложения по поставкам и организации совместного производства современной техники: БТР-82А, БМП-3, самоходной противотанковой пушки «Спрут СДМ1».

Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.