Россия предложила Индии совместно производить БТР-82А, БМП-3 и «Спрут-СДМ1»

Россия готова совместно с Индией производить военную технику, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идет о бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-3 и самоходных противотанковых пушках «Спрут СДМ1», уточнил министр.

«Индийской стороне делались предложения по поставкам и организации совместного производства современной техники: БТР-82А, БМП-3, самоходной противотанковой пушки "Спрут СДМ1"», - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в прошлом году Москва и Дели подписали контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года, добавил Мантуров.

«В 2019 году с индийской стороной подписан контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года и, как мы знаем, Совет оборонных закупок одобрил производство 464 танков этой модели», - говорится в сообщении.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.