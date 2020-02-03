Названы сроки серийных поставок в войска новейших МБР «Сармат»

Серийные поставки новых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в войска начнутся в 2021 году. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Также стала известна дата первого полета модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2. Самолет поднимется в воздух в 2021 году, серийные поставки в войска начнутся в 2023 году.

Ранее о работе над новейшим оружием рассказал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что работы по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковой ракете «Циркон», подводному аппарату «Посейдон» и крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник» идут в соответствии с намеченными планами.

РС-28 «Сармат» - перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.