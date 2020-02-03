В Минобороны РФ впервые огласили планы по новейшему самолету-заправщику Ил-96-400ТЗ

Заводские летные испытания новейшего самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ планируется завершить в мае текущего года. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В мае 2020 года планируется закончить заводские летные испытания перспективного самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ»", - сказал он в интервью журналу «Радиоэлектронные технологии».

Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяженности. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полета 9 тысяч километров. На самолете установлены российские двигатели ПС-90А.

Ил-96-400ТЗ создан на базе грузовой модификации Ил-96-400Т. По словам замминистра самолет сможет передавать более 65 тонн топлива на удалении до 3,5 тысячи километров.