В Минобороны анонсировали поставки новейшей С-500 в российскую армию в 2020 году

Новейшая система ПВО С-500 будет готова к поставкам в российскую армию уже в этом году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», - отметил он.

Криворучко также уточнил, что испытания ракет для С-500 прошли в России в прошлом году.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» планируется использовать для борьбы с баллистическими ракетами большой и средней дальности, а также с авиацией противника.