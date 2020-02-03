Минобороны РФ подписало контракты для производства новейшего бомбардировщика ПАК ДА

Министерство обороны РФ подписало все необходимые контракты для начала производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Криворучко.

По его словам, окончательный эскиз ПАК ДА был утвержден Минобороны РФ еще в 2019 году.

«Согласованы характеристики самолета, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, идут подготовительные этапы проектирования», - сказал Криворучко.

Замминистра обороны добавил, что начало летных испытаний ПАК ДА включено в государственную программу вооружений 2027 года.

Кроме того, Криворучко подчеркнул, что ПАК ДА должны заменить самолеты дальней авиации Ту-95, стоящие на вооружении российских ВКС.