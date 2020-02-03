Новые арктические БМП «Рыцарь» созданы для Сухопутных войск
Для вооружения сухопутных подразделений в Арктике созданы боевые машины пехоты «Рыцарь». Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
«В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвертая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь"», - рассказал Криворучко в своей статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".
Отметим, что другой официальной информации о вооружении машины, ее двигателе и тактико-технических характеристик нет.