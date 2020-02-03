Новые арктические БМП «Рыцарь» созданы для Сухопутных войск

«В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвертая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь"», - рассказал Криворучко в своей статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".

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