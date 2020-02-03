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ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2 к 2027 году

Андрей Аркадьев
14:16 03.02.2020
Первый полет Ту-160М2 запланирован на 2021 год, а поставки должны начаться в 2023 году.
ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2 к 2027 году
© Фото: ТРК "Звезда"

Десять стратегических ракетоносцев Ту-160М2 получат Воздушно-космические силы РФ к 2027 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он отметил, что первый полет обновленного «Белого лебедя» запланирован на следующий год, а его поставки в войска могут начаться уже через три года.

«Первый его полет запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев», - говорится в материале, опубликованном в журнале «Радиоэлектронные технологии».

Ранее сообщалось, что филиал ПАО «Компания "Сухой" НАЗ им. В.П. Чкалова» отправил два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

В начале прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолет будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

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