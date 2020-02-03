Танк «Армата» может пойти на экспорт

Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на главу «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

«Все иностранные заказчики любят осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретен Министерством обороны РФ. В ближайшее время мы разработаем паспорт экспортного облика, а сами поставки, при наличии решения нашего руководства, могут стать реальными уже в обозримом будущем», - сказал Потапов.

Он также подчеркнул, что танк не будет иметь иностранных аналогов в ближайшие годы.

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.