Названы сроки прибытия сборочно-командного судна проекта «Морской старт» в Россию

Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» покинуло Соединенные Штаты и направляется в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на специализированном сайте мониторинга движения судов vesselfinder.com.

Корабль Sea Launch Commander вышел из порта Лонг-Бич (США) в 20.04 мск и держит курс на приморский порт Славянку. Ожидаемый срок прибытия - 16 марта. В то же время гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua с находящейся на нем стартовой платформой Odyssey пока останется в Лонг-Биче.

Пусковая платформа Odyssey входит в плавучий космодром «Морской старт», который будет располагаться на Славянском судоремонтном заводе, расположенном в 50 километрах от Владивостока. Водоизмещение пусковой платформы составляет 46 тысяч тонн, ее длина - 133 метра, ширина - 67 метров.

Проект «Морской старт» был запущен еще в 1995 году при участии американской компании Boeing, российской РКК «Энергия», норвежского судостроительного предприятия Aker Solutions, украинских КБ «Южное» и ПО «Южмаш». После реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия».

Плавучий космодром «Морской старт» позволит сократить затраты при выводе спутников на геостационарную орбиту, которая пролегает над экватором.