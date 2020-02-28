В технополисе «Эра» обсудили применение суперкомпьютеров для обороноспособности РФ

В Военном инновационном технополисе «Эра» проходит II Всероссийская научно-техническая конференция на тему «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Информатика и вычислительная техника». Главной темой обсуждения стало применение современных суперЭВМ и технологий радиофотоники для обороноспособности государства.

Во время планерного заседания были заслушаны доклады 17 представителей ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления. Они выступили с предложениями по развитию информационных технологий в РФ, а также ответили на вопрос о том, насколько эффективно применять суперкомпьютеры в Вооруженных силах.

«Если раньше оборонная наука и промышленность являлись локомотивом развития мирных технологий, то сегодня информационные технологии развиваются сообществом программистов и IT-компаниями, а после внедряются в Вооруженные Силы. Задача апробации, доработки и внедрения информационных технологий в интересах Минобороны России стоит и перед Военным инновационным технополисом "Эра"», - подчеркнул в своем докладе Замначальника Технополиса по научной и образовательной деятельности, доктор технических наук, профессор, полковник Андрей Морозов.

О новых информационных угрозах и современных реалиях высказался советник Министра обороны России, кандидат технических наук Андрей Ильницкий. В частности, он сообщил, что в основе успеха армии РФ лежит, в первую очередь, интеллект и научная мысль российских военнослужащих. Военачальник также наградил победителей практического соревнования в области кибербезопасности «Киберпатриот».