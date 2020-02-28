Появились уникальные кадры полетов А-50У и Ил-76

В России состоялись летно-тактические учения Военно-транспортной авиации ВКС РФ с участием самолетов А-50У и Ил-76. Кадры полетов, которые проходили в небе над Иваново, публикует «Звезда».

Боевой расчет самолета А-50У на учениях координировал действия военно-транспортных самолетов Ил-76, обнаруживал и сопровождал воздушные цели, передавал информацию на наземные пункты управления, отработал наведение истребителей и самолетов оперативно-тактической авиации на различные типы воздушных целей.

Учения прошли на территории сразу нескольких регионов. Самолеты дальнего обнаружения и управления А-50 и военно-транспортной авиации вылетали из Иваново, а свою работу в небе проводили над Тверской, Ярославской и Ивановской областями.

Самолет А-50У является новой модификацией А-50 и предназначен для обнаружения различных целей, в том числе низколетящих крылатых ракет, а также для выдачи целеуказаний.

Самолет построен на базе транспортного самолета Ил-76. В будущем ему на смену придет А-100 «Премьер».

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.