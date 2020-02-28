Северный флот получит шесть кораблей, подлодок и катеров в 2020 году

Северный флот в текущем году получит шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

«В этом году планируется поступление шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров. В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях», - сказал Шойгу.

По его словам, всего до конца года флот получит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в Арктике.

Министр также отметил, что в составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО.