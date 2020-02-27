Авиаполк в Красноярском крае получит ракеты «Кинжал»

Истребители-перехватчики МиГ-31 авиаполка в Канске (Красноярский край) получат гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" до 2024 года», - сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля «Медиа-Ас Центр».

Х-47М2 «Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.