ЗРС С-350 «Витязь» в Ленинградской области: кадры с коптера

Расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» в учебном центре в Гатчине в Ленинградской области.

Сегодня в пресс-службе Минобороны сообщили, что новейшая зенитная ракетная система официально поступила на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС).

В декабре прошлого года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области комплекс торжественно передали российским военным. В ходе приема расчеты учебного центра зенитных ракетных войск провели тренировки, которые включали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей.

Роль мишеней выполняли истребители МиГ-29СМТ. Помимо этого специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса. Все задачи, выполненные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.