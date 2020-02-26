Ростех передал заказчику первый серийный Ми-38

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал заказчику первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Винтокрылая машина произведена на Казанском вертолетном заводе, а приобретает ее компания «Газпромбанк Лизинг».

«Серийная машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса. Вертолет с салоном повышенной комфортности уже продемонстрировали лидерам России и иностранных государств», - сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Он отметил, что высокие летно-технические характеристики Ми-38 и конкурентная цена обеспечат машине достойное место в вертолетном парке РФ и партнеров из-за рубежа.

В ноябре прошлого года на выставке Dubai Airshow 2019 министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что иностранные партнеры заинтересованы в покупке среднего многоцелевого вертолета Ми-38.

Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающей неотложки, для полетов над сушей и акваториями.

Как рассказал в интервью «Звезде» руководитель программы Ми-38 Александр Ахромеев, Ми-38 будет иметь самые разные варианты использования, начиная с пассажирских перевозок, перевозок вахтовиков и заканчивая грузовыми рейсами и поисково-спасательными работами. Речь идет о грузах более пяти тонн, в том числе габаритных - на внешней подвеске.

Дальность полета Ми-38 в транспортной конфигурации - до тысячи километров, максимальная взлетная масса - 15,6 тонны. Серийное производство вертолета осуществляется на Казанском вертолетном заводе.