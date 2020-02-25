Объемы производства высокоточного оружия могут быть увеличены в РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край во вторник проверил исполнение контрактов в рамках гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где ему было доложено о повышении технологических возможностей производства высокоточного оружия. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Шойгу посетил АО «Пермский завод «Машиностроитель», где главе военного ведомства доложили об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия», - говорится в сообщении Минобороны.

В нем также отмечено, что министр обороны РФ осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

В Минобороны отметили, что глава военного ведомства также ознакомился с производственно-материальной базой АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». Предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.