Министерство иностранных дел российской федерации призвало страны Запала выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе. Об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров.

«Убеждены, что ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что единственным конструктивным предложением на этот счет остается находящийся на столе конференции по разоружению российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела) — межправительственный документ, который подписали Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз 27 января 1967 года.

Договор о космосе определяет основные правовые рамки международного космического права. Включает в себя 17 статей, раскрывающих основы юридического статуса космического пространства. Среди принципов, запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных манёвров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Тем не менее, Договор не запрещает размещение обычных вооружений на орбите. Также в договоре указано, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на непосредственно запущенные ими космические объекты.