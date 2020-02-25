Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом
Министр обороны проверит выполнение гособоронзаказа и посетит Суворовское военное училище.
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Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Пермь в рамках рабочей поездки, говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.
«Министр обороны проверит выполнение гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса», - говорится в релизе.
Шойгу также проинспектирует расположенное в Перми суворовское военное училище, проверит его материальную базу и обустройство объектов инфраструктуры.