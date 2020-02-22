В Минобороны Сербии заявили о поступлении из РФ первой партии ЗРПК «Панцирь-С1»
По словам сербского военного ведомства, первая часть системы «Панцирь-С1» поступила на аэродром в Батайнице.
© Фото: Минобороны РФ
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил о первой партии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», поступившей из РФ. Военная техника, согласно сообщению сербского военного ведомства, поступила на военный аэродром страны.
«Сегодня на аэродром в Батайнице прибыла первая часть системы "Панцирь-С1"», - говорится в публикации на сайте Минобороны Сербии.
Вулин подчеркнул, что подобное оборонное оружие является единственным в регионе, которое способно помочь Сербии поддерживать государственную позицию военного нейтралитета.