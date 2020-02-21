Российский истребитель МиГ-35 научили заходить на посадку в беспилотном режиме

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. Соответствующая технология уже создана. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «МиГ», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Так, инженерам «МиГ» удалось получить патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Этот цифровой комплекс направлен на повышение безопасности пилотирования в сложных метеоусловиях, что позволяет летчикам выходить на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время. Более того, это позволяет продолжить снижение до появления видимости.

«Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35», - цитирует сообщение РИА Новости.

По словам генерального директора корпорации Ильи Тарасенко, данную систему планируется внедрять как в современные, так и перспективные авиационные комплексы марки «МиГ». Работа в настоящее время уже ведется.

«Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники», - добавил Тарасенко.

Также сообщается о том, что новая разработка включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, включая навигационно-измерительный комплекс.