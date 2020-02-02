В «Туполеве» сообщили о первом испытательном полете модернизированного Ту-160М

Первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании «Туполев».

Ту-160М пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1500 метров. Общая его продолжительность - 34 минуты.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на данные экипажа, полет проходил в штатном режиме, а системы и оборудование самолета отработали без замечаний.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году. Как ранее заявлял гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, первая поставка по контракту запланирована на конец следующего года.