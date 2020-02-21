«Роскосмос» собирается строить все спутники на универсальных платформах

«Роскосмос» планирует в этом году выбрать лучшие и универсальные спутниковые платформы и строить спутники только на них. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем уже в этом году провести работу по выбору универсальных спутниковых платформ с тем, чтобы выбрать лучшее и оптимальное решение по этим платформам и выходить на их тиражирование», - сказал он, выступая на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков «Авиационное и космическое страхование в России».

Сейчас российские спутники строятся на различных платформах. Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина использует базовый модуль служебных систем «Навигатор» (БМСС «Навигатор»), а АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» - современные спутниковые платформы «Экспресс».