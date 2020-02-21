Новейший бронеавтомобиль «Атлет» испытали на подрыв и обстрел

Новейший бронеавтомобиль «Атлет» выдержал предварительные испытания на подрыв и обстрел, подтвердив таким образом свои технические характеристики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Военно-промышленной компании (ВПК), где и разрабатывают автомобиль.

Бронемашину проверили на подрыв под днищем, под колесом и сбоку. Также «Атлет» обстреляли боеприпасами, испытали как на поражение осколками, так и напалмом - чтобы проверить пожаростойкость. Автомобиль пройдет небольшие доработки и в мае отправится на государственные испытания, добавили в ВПК.

В ноябре гендиректор ВПК Александр Красовицкий в разговоре с ведущим программы «Военная приемка» Алексеем Егоровым рассказал «Звезде», что бронезащита «Атлета» в три раза выше, чем у бронеавтомобиля «Тигр».

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. В зависимости от модификации «Атлет» может перевозить от двух до восьми экипированных бойцов.

Бронированный автомобиль оснащен двигателем с максимальной мощностью 240 лошадиных сил. Запас хода составляет 1000 километров.