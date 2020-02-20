Аппарат «Меридиан-М» внесен в каталог космических объектов

Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке (РБ) «Фрегат» и космическом аппарате «Меридиан-М». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«После выведения на орбиту космического аппарата, запущенного 20 февраля с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1А" и завершения операций по уводу на орбиту захоронения разгонного блока (РБ) "Фрегат", офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС», - сообщили в Минобороны РФ.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте.

Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 11.24 по столичному времени. После его выхода на орбиту с ним была установлена устойчивая телеметрическая связь.