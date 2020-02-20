Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

«Звезда» публикует кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Меридиан-М» c космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС Минобороны России 20 февраля в 11.24 по столичному времени. В настоящее время «Меридиан-М» вышел на целевую орбиту. С ним устойчивая телеметрическая связь, все системы работают успешно.

«Союз-2.1а» - трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации - 1а) ракеты-носителя «Союза-У», эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для вывода на орбиту военных и гражданских спутников.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» позволяет выводить космические аппараты на разные типы орбит. Разработчик и производитель - самарский концерн «Прогресс». Первый запуск ракеты состоялся в 2004 году.