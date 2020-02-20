Военный спутник связи «Меридиан-М» выведен на орбиту

Космический аппарат «Меридиан-М», запущенный сегодня ракетой-носителем «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк в Архангельской области, вышел на целевую орбиту. С ним устойчивая телеметрическая связь, все системы работают успешно.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты осуществил боевой расчет Космических войск ВКС Минобороны России в 11.24 по столичному времени. Это первый пуск «Союза-2» с Плесецка в текущем году.

«Союз-2.1а» - трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации - 1а) ракеты-носителя «Союза-У», эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для вывода на орбиту военных и гражданских спутников.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» позволяет выводить космические аппараты на разные типы орбит. Разработчик и производитель - самарский концерн «Прогресс». Первый запуск ракеты состоялся в 2004 году.