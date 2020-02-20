Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» продолжил испытания в Баренцевом море

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для продолжения программы испытаний. Корабль отработает маневрирование, проверит работу систем и механизмов, сообщает пресс-служба Северного флота.

На сегодняшний день запланирован облет радиотехнических средств фрегата четырьмя фронтовыми бомбардировщиками Су-24.

Ранее фрегат выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море во время очередных ходовых испытаний. Для поражения цели экипаж применил артиллерийскую установку А-192, а также скорострельный зенитный артиллерийский комплекс «Палаш».

В начале февраля корабль выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море. Экипаж фрегата поразил ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля «Рассвет».

До этого экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям в Белом море.

«Адмирал Касатонов» вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания проходили в несколько этапов. После завершения всего комплекса госиспытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.